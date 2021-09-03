Тюмень, 3 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Тюменская радиостанция четыре часа подряд или 35 раз запускала в эфир песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом сообщает издание NEFT.

Дарья Драй ИА REGNUM

Включать на несколько часов песню «Третье сентября» (музыка Игоря Крутого — слова Игоря Николаева) в обозначенный день стало традицией для этой радиостанции. Третий год подряд её слушатели наслаждаются оригиналом и каверами этого хита в режиме нон-стоп.

«На подобный эксперимент не может себе позволить отважиться ни одна федеральная радиостанция. А мы можем себе позволить хулиганить в прямом эфире», — отметил директор тюменской радиостанции Роман Ильич.