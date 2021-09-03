Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Крыша корпуса Уральского федерального университета на улице Ленина, 51 в Екатеринбурге сильно повредилась из-за ураганного ветра, обрушившегося на город 3 сентября.

66.mchs.gov.ru Сорванная ветром крыша УрФУ. Екатеринбург

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В пресс-службе вуза отметили, что на ликвидацию проблемы направлена ремонтная бригада. Территорию вокруг корпуса оцепили.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, из-за порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждено пять кровель зданий на общей площади 470 кв.м. Кроме того, пострадали два человека.

«Спасатели Уральского поисково-спасательного отряда привлечены для демонтажа опасных участков повреждённой крыши административного здания по улице Ленина», — сообщили в МЧС.