Вашингтон, 3 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Геймер выяснил, что «боссы» популярной игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild могут утонуть. Публикацию с видео он разместил 3 сентября на форуме Reddit.

Компания Nintendo Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild

В ролике показан момент, когда пользователь AKArein заманил одного из Стражей (гигантские паукообразные существа в игре) к реке. В какой-то момент геймер использовал на нём мощную атаку и страж сполз в реку. Он попытался выстрелить в героя, но не успел, поскольку «утонул».

