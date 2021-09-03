Киев, 3 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Черновицкая область первая из регионов Украины может вскоре оказаться в «оранжевой» зоне эпидемической опасности, заявил 3 сентября губернатор Сергей Осачук.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Чиновник отметил, что Черновицкая область может перескочить через «желтую» и сразу оказаться в «оранжевой». Он также напомнил, что по нынешнему законодательству, зональность определяют не местные власти, а государственная комиссия.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки, 2 сентября, на Украине было зафиксировано почти 2,7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Формально все области Украины до сих пор находятся в «зеленой» зоне карантина, однако эпидемиологические показатели в четырех регионах страны уже вне пределов нормы. Так, «зелёную» зону должны покинуть Луганская, Львовская, Одесская и Херсонская области.