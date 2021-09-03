Мурманск, 3 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Мурманским медучреждениям пришлось лечить пациентов с COVID-19 в долг — стоимость оказания им медпомощи оказалась в три раза выше, чем предусмотрено страховкой ОМС.

Екатерина Чеснокова ИА Красная Весна Полис ОМС

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на покрытие долга из федерального бюджета регион получил более 1 млрд рублей: два межбюджетных трансферта произведены в июле этого года — 208 и 806 млн рублей.

«Стоимость лечения больных COVID-19 в круглосуточном стационаре более чем в 3 раза превышает стоимость, предусмотренную Территориальной программой ОМС. При этом, количество заболевших за 2020 и 2021 год значительное. Дополнительные средства из федерального бюджета необходимы, чтобы была финансовая возможность рассчитаться с лечебными учреждениями за оказанную медицинскую помощь», — уточнили в Территориальном фонде ОМС Мурманской области.

На сегодняшний день медицинским организациям региона первый транш перечислен в полном объеме, средства второго транша перечислены в размере 253 млн рублей. За счет этих средств погашена задолженность перед медицинскими организациями за 2021 год. В сентябре планируется погасить 424 млн задолженности 2020 года. Оставшиеся средства будут направлены на дополнительную оплату медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся более 13 тысяч человек.