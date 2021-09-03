Тверь, 23 марта, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В Твери сегодня, 23 марта, открылась станция переливания крови, где горожане могут сдать кровь для людей, пострадавших в «Крокус Сити Холле». Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, станция открыта специально для этой цели и работает с 10:00 до 14:00 по адресу улица Тамары Ильиной, 20.

Пресс-служба правительства Тверской области Жители Твери сдают кровь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Вместе с жителями Твери сдают кровь для пострадавших врачи лечебных учреждений города, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Жители Твери сдают кровь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли и пострадали люди, произошла вечером 22 марта. По последним данным, в результате стрельбы и пожара погибли 93 человека и 107 — пострадали. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Жители Твери сдают кровь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в эти выходные в регионе отменены все культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Подобные решения приняли главы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Нижегородской областей, Республики Северная Осетия и других российских регионов. Жители многих из них сдают кровь для пострадавших в теракте.