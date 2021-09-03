Сергей Кириенко подвел итоги второго марафона «Новое Знание»
Москва, 3 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», прошедшего 1 — 3 сентября.
Спикерами марафона стали 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Мероприятия марафона прошли на шести офлайн-площадках в городах России, каждый из которых представил свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Татария — «Цифровой мир и Медиа», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии», Нижний Новгород — «История и культура». Трансляции мероприятия набрали более 85 миллионов просмотров, более 2,5 млн лайков и комментариев.
Сергей Кириенко отметил, что его приятно удивило, как много ребят смотрят трансляции и живо реагируют, присылают свои вопросы. Почти все лекторы просят пересылать им вопросы, и организаторы отправляют их стопками — электронными или бумажными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях марафона Российское общество «Знание» объявило о запуске новых проектов — «Лиги Лекторов» и Просветительской премии «Знание».
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