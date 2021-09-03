Москва, 3 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», прошедшего 1 — 3 сентября.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Спикерами марафона стали 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Мероприятия марафона прошли на шести офлайн-площадках в городах России, каждый из которых представил свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Татария — «Цифровой мир и Медиа», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии», Нижний Новгород — «История и культура». Трансляции мероприятия набрали более 85 миллионов просмотров, более 2,5 млн лайков и комментариев.

Сергей Кириенко отметил, что его приятно удивило, как много ребят смотрят трансляции и живо реагируют, присылают свои вопросы. Почти все лекторы просят пересылать им вопросы, и организаторы отправляют их стопками — электронными или бумажными.

«Я разговаривал с большинством просветителей, лекторов, наставников и спрашивал кто с большим эмоциональным воодушевлением выходит из зала: сами ребята или вы? Такой же вопрос задавал и ребятам. И все сходятся в одном — это совместный процесс. Ребята, которые слушают, — они соавторы того, что происходит», — рассказал Сергей Кириенко журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях марафона Российское общество «Знание» объявило о запуске новых проектов — «Лиги Лекторов» и Просветительской премии «Знание».

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"Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника, становилась все более уважаемой, модной и признаваемой. «Лига Лекторов» — это ежегодный конкурс для людей, которые хотя попробовать себя в роли лектора и предложить свой проект. Они получат возможность поучиться, подготовить качественную лекцию и снять ее в студиях общества «Знание». Для этого мы запускаем специальный центр обучения, — подчеркнул Сергей Кириенко, отметив, что просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению — это одна из самых благородных задач, которая только может существовать, и это стремление должно поощряться.

«Такие люди должны быть известны, и они заслуживают благодарности и от общества, и от государства», — добавил Сергей Кириенко.