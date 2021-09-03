Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Работники Уральской базы авиаохраны лесов научат добровольцев «Общероссийского народного фронта» бороться с природными пожарами, сообщили в свердловском департаменте информполитики.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Соответствующих договорённостей добились глава региональной авиалесохраны и областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов. Последний подчеркнул, что участие в тушении пожаров небезопасно для добровольцев.

«Требуются подготовленные волонтеры. Их подготовку из числа молодежного крыла ОНФ области возьмут на себя специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов при нашей поддержке», — сказал чиновник.

В регионе также создадут единую информационную базу по обмену информацией, связанной с пожарной обстановкой. Авиалесохрана обязалась помочь в транспортировке и размещению добровольцев, их обеспечат необходимым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ввели режим ЧС в Тугулыме и Первоуральске.