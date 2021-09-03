Нягань, Югра, 3 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) дознавателями возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

В местное отделение полиции обратился 39-летний житель Нягани с заявлением на 30-летнюю местную жительницу о том, что она умышленно заразила его ВИЧ. Он пояснил, что в последнее время часто стал болеть. Сдал на анализ кровь, результат был ВИЧ-положительным. Так как он встречался в последние два года с одной девушкой, то подозревает её, как источника заражения.

Сотрудники полиции установили местонахождение бывшей возлюбленной заявителя. Выяснилось, что она с 2015 года стоит на учёте как ВИЧ-инфицированная и была предупреждена об ответственности за умышленное заражение неизлечимой болезнью, но своему партнёру о своём недуге не сообщила.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет .