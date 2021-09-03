Киев, 3 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. По состоянию на начало сентября в подземных хранилищах (ПХГ) Украины накоплено более 18 млрд кубометров газа, говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Госкомпания подчеркивает, что накопленные запасы — это почти 60% от общей емкости подземных хранилищ, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы. До начала отопительного периода планируется дополнительно закачать в хранилища еще 1 млрд кубометров газа.

«Такого объема будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах», — утверждают в «Нафтогазе».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, на Украине зафиксировали исторический рекорд цены на газ — цена на топливо составила около $715 за тысячу кубометров (с НДС и на условиях предоплаты).

Также эксперты заявили, что из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе.