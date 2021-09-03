Москва, 3 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе VI Восточного экономического форума. Тема форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Eisr.ru Олег Матвейчев

Первого сентября Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан», где провёл приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан.

Помимо этого, состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Второго сентября Владимир Путин посетил введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов.

На площадке форума главе государства представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока. Также Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

В пятницу, третьего сентября, президент России выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Четвертого сентября российский лидер посетит космодром «Восточный».

"Президент очень активно работает над темой развития Дальнего Востока. Еще 10−15 лет назад всем приходилось доказывать, что Дальний Восток — зона особого внимания. Но люди в правительстве говорили об этом, что мы не можем разным регионам обеспечивать разные условия развития, что страна у нас единая. Но сейчас все поняли, что дальний Восток не может работать без людей», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Финансового Университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

«Это регион, где есть абсолютно все — есть — есть ресурсы, есть прекрасный климат, есть природа, моря, океаны, рыба, порты. Здесь нет только достаточно людей и кадров. И задача сейчас состоит в том, чтобы оставить людей на Дальнем Востоке, и привлечь сюда еще людей. В принципе, мы уже видим, что меры, предпринимаемые правительством, уже дают эффект, например, повысилась рождаемость на Дальнем Востоке, она сейчас даже выше, чем в среднем по стране. Но задача состоит в том, чтобы нарастить этот эффект. На нашем Дальнем Востоке живет 7 миллионов человек, а в средних китайских провинциях, например, по 100 миллионов», — подчеркнул эксперт.

«Меры, которые предпринимаются сейчас — это дополнительные льготы, освобождения от налогов, например, на тех же Курильских островах. И, конечно, беспрецедентные льготы по ипотеке — два процента годовых это мечта для любого жителя России. Я думаю, что под такой процент люди на Дальнем Востоке будут охотно покупать квартиры, а это, в свою очередь, оживит строительство. Люди будут здесь оставаться, а кто-нибудь, возможно, и захочет сюда переехать», — отметил Олег Матвейчев.

«Сейчас, к сожалению, многие, особенно молодые жители центральных регионов России, не понимают, что такое Дальний Восток. Им кажется, что это что-то страшное, тундра, медведи… А на самом деле Дальний Восток — это очень высокоразвитый регион. По крайней мере, такие города, как Владивосток. Владивосток — вообще «жемчужина Азии», сюда приезжают японцы, и пишут восторженные отзывы: «Русский Сан-Франциско!» Это совсем не тот город, которым он был 20 лет назад, это очень красивый, шикарный современный город. очень хорошо сейчас выглядят и Хабаровск, и Благовещенск, и Биробиджан. Необходимо понимать, что, переехав сюда, люди ничего не потеряют в комфорте. Здесь прекрасный, довольно мягкий климат, большое морское побережье. Так что надо ехать, надо двигаться, и, надеюсь, программы развития региона дадут свои результаты — остановится отток населения, еще больше повысится рождаемость», — продолжил свою мысль профессор Финансового Университета при Правительстве России.

«Лично я считаю, что нужно как можно больше уделять внимания развитию туристической привлекательности региона, надо открывать Дальний Восток для туристов, причем не только российских, но иностранных. Потому что рядом живет очень много состоятельных людей. Те же самые японцы, корейцы, огромный средний класс Китая, пятьсот миллионов человек, которые могут себе позволить путешествовать. Так пусть они приезжают на наш Дальний Восток, пусть оставляют там деньги. На Дальнем Востоке должно быть построено несколько Хургад и Шарм-эль-Шейхов — на Камчатке, в Приморском крае, поближе к Байкалу. Здесь много прекрасных мест, но для развития этих территорий необходима комплексная государственная поддержка. Необходимо создать здесь огромные туристические кластеры, способные «переварить» по 15−20 млн туристов в год. А сейчас пока — это «шанхай», кустращина — «дядя Ваня покатает Вас на лодочке, половите рыбку». С этим мы далеко не уедем, мы так еще сто лет будем наращивать туристический потенциал Дальнего Востока. А если будут приезжать в среднем по 10 миллионов иностранных туристов, и оставлять за поездку, например, хотя бы по тысяче долларов — это колоссальные вливания в экономику округа, и этому необходимо уделять самое серьезное внимание», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2 — 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Мероприятие проходит в смешанном формате, часть гостей участвуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. Деловая программа форума разделена на шесть треков, главная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.