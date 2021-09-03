Варшава, 3 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Нота будет направлена в польский МИД в связи с гибелью гражданина Украины после задержания полицией и отправки его в вытрезвитель в городе Вроцлаве (Польша), сообщает 3 сентября «Укринформ».

Цитата из видео на ntv.ru Клиент вытрезвителя

По словам украинского посла в Польше Андрея Дещицы, Киев просит Варшаву срочно и «беспристрастно» расследовать случившееся и привлечь «причастных лиц к ответственности», а также проинформировать обо всём украинскую сторону.

Напомним, 30 июля стало известно, что Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер в Вроцлаве после того, как полиция отправила его в вытрезвитель. В СМИ высказывалась версия, что украинец умер от избиения.