Кэри, США, 3 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Epic Games добавила в онлайн-игру Fortnite скин (образ) главного героя будущего кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец». Об Этом компания сообщила 3 сентября на Twitter-странице франшизы.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

«Я не ищу власти. Я ищу только покоя», — таким лозунгом администрация аккаунта сопроводила публикацию. Поклонники комиксов Marvel обратили внимание, что внешность персонажа в игре больше напоминает его образ в комиксах Marvel, а не в фильмах компании.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1433580505866309632

Напомним, премьера картины «Шан-Чи и легенда десяти колец» состоялась в России 2 сентября 2021 года. Главную роль в кинокомиксе исполнит актёр Симу Лю, компанию на съёмочной площадке ему составили Мишель Йео иАквафина.