Усть-Катав, Челябинская область, 3 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Усть-Катаве Челябинской области с бывшего сотрудника полиции взыскали полученные им взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

wilkernet Деньги

Иск надзорного органа удовлетворил мировой судья. В доход государства будет направлена 21 тыс. рублей.

Деньги сотрудник получал в 2016—2018 годах от директора фирмы, оказывающей ритуальные услуги, за информацию об умерших. За каждое такое сообщение на банковскую карту стража порядка поступало 1500 рублей.