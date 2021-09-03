Киев, , 20:28 — REGNUM США не планируют назначать специального представителя по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Вместе с тем Кент заявил о назначении нового советника по вопросам энергетической безопасности, который должен «помочь Украине избежать худших сценариев».

«Одно из обязательств США перед Украиной — противодействие созданию Россией оружия из «Северного потока-2»… Мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие», — добавил представитель Госдепа.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Белом доме заявляли, что не уверены в назначении отдельного спецпредставителя по Украине, поскольку президент Джо Байден «во многих отношениях» сам является таким спецпредставителем.

Ранее должность спецпредставителя Вашингтона по Украине занимал Курт Волкер, который был весьма активен на этом направлении и ушел в отставку в сентябре 2019 года.