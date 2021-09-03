Нижний Тагил, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за педагога, который проспал День знаний. Своё мнение по ситуации он изложил в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM 1 сентября

Глава региона отметил, что ознакомился с этой историей, и констатировал, что разгневанные родители второклассников были готовы съесть молодого классного руководителя. При этом губернатор отметил, что парень готовился к 1 сентября всю ночь, а потом честно признался, в том, что проспал.

«Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли», — написал Куйвашев. И выразил надежду на то, что этот инцидент будет для Александра уроком и ценным опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 сентября в школе Нижнего Тагила. Педагог не пришёл на линейку к своему классу.