Самара, 3 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. 3 сентября 28-летний хорватский центральный защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич перешел в самарские «Крылья Советов». Арендное соглашение рассчитано на один сезон до середины 2022-го года. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

Также сообщается, что в арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа футболиста самарским клубом.

Силвие Бегич перешел в «Рубин» 1 июля 2019 года из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент немецкий портал transfermarkt оценивает хорватского защитника в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бегич принял участие в пяти матчах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил три желтые карточки.

После шести туров РПЛ «Крылья Советов» с семью очками занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.