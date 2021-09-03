Лондон, 3 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье в ближайшее время подпишет контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом 3 сентября сообщило издание Sky Sports.

Football.ua Серж Орье

31 августа «Тоттенхэм» расторг контракт с Сержем Орье. Сообщается, что это было сделано по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне Орье принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошедшее летнее трансферное окно состав «Арсенала» пополнили Нуну Тавареш (из «Бенфики» за 8 миллионов евро), Алберт-Мбойо Локонга (из «Андерлехта» за 17,5 миллиона евро), Бен Уайт (из «Брайтона» за 58,6 миллиона евро), Эрон Рамздейл (из «Шеффилда» за 28 миллионов евро) и Мартин Эдегор (из «Реала» за 35 миллионов евро).

После трех первых туров «канониры» без очков занимают последнюю позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В старте сезона подопечные Микеля Артеты проиграли «Брентфорду» (0:2), «Челси» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:5).