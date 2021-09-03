Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко официально опровергла информацию СМИ о том, что глава региона обсуждал предполагаемое получение российского гражданства с прибывшим на мотофестиваль в Выборг легендарным экс-вокалистом и автором песен групп «Deep Purple» и «Rainbow» Джо Линн Тёрнером.

Александр Дрозденко на мотопробеге Lenobl.ru

«Между Александром Дрозденко и Джо Линн Тëрнером не обсуждался вопрос получения музыкантом гражданства России», — заявили вечером 3 сентября в пресс-службе губернатора.

Ранее издание 47news сообщило, что 70-летний гражданин США Тёрнер якобы будет просить российское гражданство во время встречи с Дрозденко на байкерском фестивале.

Джо Линн Тёрнер выступает хедлайнером туристского мотофестиваля «Балтик Ралли». Частью мотофестиваля станут памятный мотополк в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны и мотопарад «До государственной границы». Программа фестиваля включает более 40 мероприятий.