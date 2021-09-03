Барселона, Испания, 3 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. 3 сентября испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что каталонская «Барселона» согласовала пятилетний контракт с 26-летним фланговым атакующим полузащитником сборной Испании Дани Ольмо, который сейчас выступает за «Ред Булл Лейпциг».

Флаг ФК «Барселона»

В прошедшем сезоне Дани Ольмо принял участие в 32-х матчах за «быков» в рамках немецкой Бундеслиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Испанец стал одним из лучших ассистентов команды.

В составе сборной Испании на Чемпионате Европы 2020 Ольмо сыграл в пяти матчах, в которых стал автором трех голевых передач.

«Ред Булл Лейпциг» подписал Дани Ольмо 25 января 2020 года. «Быки» заплатили загребскому «Динамо» 22 миллиона евро за испанца. Текущее соглашение Ольмо с немецким клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.