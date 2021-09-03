Киев, , 19:57 — REGNUM На Украине сейчас в принципе нет судебной системы, а нынешний процесс над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) народным депутатом Виктором Медведчуком — это «судилище и политическая расправа».

Домашний арест Vassilis

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По его словам, происходящее по делу Медведчука не имеет отношения к законам и не имеет отношения к юрисдикции, это настоящая политическая расправа. Также Рабинович обратил внимание, что по новому решению суда по неизвестной причине запрещён доступ врачей к лидеру ОПЗЖ.

«Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Судья не просто проштамповал решение о новом домашнем аресте — он убрал оттуда один пункт, который был раньше… Теперь медицинским работникам запрещено общаться с Медведчуком. Врач не имеет права теперь по решению этого суда к нему прийти. Мы это проанализируем — не понимаем пока, что они надумали», — заявил Рабинович.

В завершение он сказал, что данный судебный процесс — «это какое-то безумие, которое ещё и начинает множиться».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку до 31 октября. Лидер ОПЗЖ, обвиняемый властями Украины в госизмене, находится под домашним арестом с середины мая.