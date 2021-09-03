Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Студия Symbiosis показала первый трейлер будущей онлайн-игры Spectre. Ролик был опубликован 3 сентября на портале Screen Rant.

Игра

Издание отметило, что проект Джордана Кроуфорда и Фреда Томса напоминает многопользовательский режим Spies vs. Mercs из игр Splinter Cell. Стоит отметить, что сами инди-разработчики и не скрывают, что они хотят реализовать в своей игре его основные принципы .

Ожидается, что релиз Spectre состоится до конца 2021 года в сервисе Steam. Ранее авторы игры сообщили, что при выходе она получит три карты и два режима.