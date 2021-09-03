Бишкек, 3 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. За 2020 год энергопредприятия Киргизии произвели 15,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, то есть на 1,9% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Kate Ter Haar Электроэнергия

В ведомстве отмечают, что 91% её объёма выработано гидроэлектростанциями.

За минувший год в стране потреблено электроэнергии в объеме 15,5 млрд киловатт-часов, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

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Несмотря на дефицит энергии, в 2020 году Киргизия экспортировала 300,1 млн киловатт-часов электричества, увеличив поставки за рубеж на 11,4% в сравнении с 2019 годом.

Общие потери электроэнергии в прошедшем году в республике составили 2,4 млрд киловатт-часов, из которых 99,5% пришлось на технологические потери.

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