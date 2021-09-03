Бишкек, 3 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. За чертой бедности в Киргизии проживают 1 млн 678 тысяч человек. Такие данные приводит нацстатком в докладе о ситуации с продовольственной безопасностью и бедностью в 2020 году.

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В ведомстве отмечают, что большинство бедных киргизстанцев, а именно 73,7% — проживают в сельской местности.

При этом уровень бедности в республике достиг 25,3%, что на 5,2 процентных пункта больше показателя 2019 года.

За это время уровень бедности среди сельских жителей вырос на 6,1 процентных пункта, а среди горожан — увеличился на 3,6 процентных пункта.

Наиболее высокая доля оказавшихся за чертой бедности зафиксирована в Джалал-Абадской области — 37,2% населения региона, в Нарынской области — 36,8% и в Баткенской области — 34,7%.