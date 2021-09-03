Астана, 3 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В первом туре регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Салават Юлаев» со счетом 5:1 разгромил уфимский «Барыс». 35-летний российский нападающий Николай Кулемин стал лучшим игроком встречи, отметившись тремя заброшенными шайбами в ворота «Барыса». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Николай Кулёмин

Помимо Кулемина, заброшенным шайбами отметились Джефф Плэтт (39:58), Якоб Лилья (45:33) и Сергей Шмелев (47:53).

После первого тура «Салават Юлаев» с двумя очками занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Барыс» без очков опустился на десятое место.

Во втором утре «Салават Юлаев» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (Свердловская область).