Москва, 3 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. 3 сентября генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «красно-синие» не интересуются 38-летним фланговым атакующим защитником Юрием Жирковым и 25-летним центральным полузащитником «Локомотива» и сборной России Антоном Миранчуком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Жирков

Ранее российские СМИ сообщали, что выставленный на трансфер Антон Миранчук может пополнить состав санкт-петербургского «Зенита» или московского ЦСКА.

3 сентября Eurostavka сообщила, что ЦСКА интересуется 26-летним испанским атакующим полузащитником «Милана» Саму Кастильехо и готов предложить «россонери» 8−10 миллионов евро за трансфер футболиста.

В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в пяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Локомотива» в 12 миллионов евро.