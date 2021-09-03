Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 20:00 — REGNUM Сербская демократическая партия (Республика Сербская) не разделят взгляды Альянса независимых социал-демократов Милорада Додика на «мирный распад» Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом говорится в сообщении лидера Сербской демократической партии Мирко Шаровича, опубликованном 3 сентября.

Карта Республики Сербской Pereslavtsev

По мнению Шаровича, «мирный распад» — опасная ловушка для неподготовленной Республики Сербской.

Шарович считает, что Додик в заявлении о необходимости мирного разделения Боснии и Герцеговины, сделанном после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на самом деле высказал позицию о том, что «Дейтон умер», и что нужно искать новое политическое решение для БиГ при посредничестве турецкого лидера. Шарович считает наивным верить в то, что Республика Сербская могла бы заключить сегодня новое политическое соглашение, которое дало бы ей больше автономии, чем это предусмотрено Дейтонским соглашением.

«Наоборот, у нас отняли бы все или гораздо больше, чем сейчас имеем. При этом отняли бы у нас это именно те политические силы, которые сейчас хвалят Додика и его инициативу. Идея мирного распада БиГ является точкой расхождения нашей партии и Альянса независимых социал-демократов, так как мы считаем ее ловушкой для неподготовленной Республики Сербской, и мы будем выступать решительно против этой инициативы», — процитировал телеканал РТРС сообщение Шаровича.

Напомним, что член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее заявил, что конфликт между Республикой Сербской и Федерацией БиГ возможно решить при посредничестве президентов Турции Реджепа Эрдогана, Сербии — Александра Вучича и Хорватии — Зорана Милановича.