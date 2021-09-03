Москва, 3 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Российские фанаты американской группы Imagine Dragons смогут добавить в соцсети «ВКонтакте» эксклюзивные стикеры от коллектива. Об этом 2 сентября сообщило издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Группа «Imagine Dragons»

Выход эксклюзивных стикеров приурочен к релизу альбома группы «Mercury — Act 1». Всего для пользователей соцсети 3 сентября 2021 года станут доступны 16 изображений артистов Imagine Dragons.

Ранее рэпер Моргенштерн «дарил» эксклюзивные стикеры слушателям своего альбома во «ВКонтакте». На них был изображён персонаж по имени Кизяка.