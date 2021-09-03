Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Warner Bros. Interactive Entertainment и DC выложили в сеть арт-постер будущей игры Gotham Knights. Изображение было опубликовано 3 сентября на портале DSOGaming.

Pxhere.com Бэтмен

На постере изображены четыре главных персонажа, действиями которых могут управлять геймеры: Бэтгёрл, Найтвинг, Красный колпак и Робин. По сюжету Gotham Knights, после смерти Бэтмена члены команды супергероев должны будут стать новыми защитниками Готэма.

https://twitter.com/D_S_O_Gaming/status/1433789223749005312

Ранее Warner Bros. объявила о своём решении отложить релиз игры на 2022 год. Компания сообщит новую информацию о проекте 16 октября 2021 года, во время фестиваля DC FanDome.