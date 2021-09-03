Санкт-Петербург, 3 сентября 2021, 19:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 сентября подписал постановление городского правительства об установлении единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей петербургским педагогическим работникам. Напомним, об этой выплате губернатор объявил 30 августа во время выступления на городском педсовете.
Единовременную выплату получат более 120 тысяч человек, работающих с детьми, из бюджета Санкт-Петербурга на это выделяется 1 млрд 258 млн 860 тыс. рублей. Выплата будет произведена в течение трех ближайших недель.
Единовременная выплата полагается учителям, школьным психологам, воспитателям в детских садах, мастерам производственного обучения в учреждениях профессионального образования, работникам школьных библиотек, тем, кто работает с детьми в спортивных школах, центрах физической культуры и спорта, центрах содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатах, центрах социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубах.
«Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение», — подчеркнул Александр Беглов.
При этом в Смольном напомнили, что в 2021/2022 учебном году в Петербурге сохраняются санитарно-эпидемиологические требования к работе образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
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