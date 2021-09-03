Москва, 3 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Певица Zivert представила свою версию исполнения хита Димы Билана под названием «Это была любовь». Вместе с треком она выпустила клип, который доступен на её YouTube-канале со 2 сентября.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США Джек Воробей

В записи нового варианта сингла и клипа принял участие Дима Билан. Зрители оценили ролик и сравнили образ артиста с персонажем фильмов «Пираты Карибского моря» капитаном Джеком Воробьём (Джонни Депп).

«Как же красиво! Задумка режиссерская потрясающе чувственна. А Билан похож на Джека Воробья», — пишут Виктор и Ольга Кукушовы.

«Капитан Джек Воробей ищет свою возлюбленную-чаровницу из параллельного мира», — прокомментировал пользователь Iamyourtiger.

«Ой. Сначала хотелось написать про Джони Деппа на минималках. Но такая красивая песня и клип», — поделилась Marianka.

Добавим, что за сутки клип Димы Билана и Zivert посмотрели более 400 тыс. человек. Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.