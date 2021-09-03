Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Новое поколение смартфонов серии A Samsung может оборудовать улучшенными камерами. Об этом 3 сентября сообщает южнокорейский портал The Elec.

Top Ten Alternatives Смартфоны Samsung

Источники издания утверждают, что в 2022 году производитель планирует добавить в камеры смартфонов этой линейки функцию оптической стабилизации изображения. Издание Wccftech отметило, что ранее её получали только флагманские модели Samsung, однако в 2020 году компания поэкспериментировала с ней в случае моделей Galaxy A22 4G, Galaxy A52 5G и Galaxy A72.

Напомним, вскоре Samsung представит новый смартфон Galaxy S21 FE. Ранее инсайдеры сообщили, что компания может показать устройство 8 сентября 2021 года.