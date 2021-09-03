Бишкек, 3 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об индексации базовой части пенсий с 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

5000 сомов

На эти цели социальный фонд республики планирует потратить дополнительные 830,6 млн сомов (714 млн рублей) из средств пенсионного фонда страны.

Коэффициент индексации страховых частей пенсий составит 1,08, но не менее чем на 200 сомов (172 рубля) для пенсий, размер которых не превышает 4 785 сомов (4 113 рублей), и не менее чем на 500 сомов (430 рублей) для пенсий больше этой суммы.

Напомним, что по предварительным данным, на 1 октября 2021 года в Киргизии будет насчитываться около 715,5 тысячи пенсионеров.

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