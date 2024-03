Москва, 3 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Группа Little Big представила новый клип на песню Turn it Up. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива со 2 сентября.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

В записи композиции и клипа приняли участие эстонский рэпер Томми Кэш, а также американский исполнитель Оливер Три. Зрители отметили, что если увеличить скорость воспроизведения видео до 1,25, то песня им нравится больше.

«Скорость воспроизведения 1.25 — так был задуман клип», — считает пользователь Simbirsk.

«Посмотрела, эффект зацепил, остальное средне. Залезла в комменты и увеличила скорость на 1,25 — эффект вау! Это хитяра!» — поделилась Анна Буйдина.

«Кто предложил смотреть на 1.25 — ты гениален (на)!» — пишет Yung Satan.

Добавим, что за сутки клип посмотрели более 1,4 млн человек. А более 130 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».