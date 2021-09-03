Благовещенск, 3 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. О прибытии 3 сентября в Благовещенск президента России Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения космодрома «Восточный»

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Уточняется, что глава государства прибыл в столицу Амурской области для осмотра строительства объектов космодрома «Восточный». Путин проведёт в Благовещенске рабочую встречу с главой региона Василием Орловым.

«Владимир Путин также вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Путин с 1 сентября совершает рабочую поездку на Дальний Восток. Глава государства принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума.