Киев, 3 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что судя по тому, что суд незаконно принял решение о продлении домашнего ареста, а также по тому, что сегодня вообще происходит с судами на Украине, все понимают, что есть угроза судьям и судебной системе.

Ccu.gov.ua Конституционный суд Украины

Об этом он заявил, комментируя итоги заседания Печерского райсуда Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук напомнил, что властями подан законопроект о роспуске Окружного административного суда Киева, а также о событиях, происходящих вокруг Конституционного суда.

«Сначала подали законопроект по поводу прекращения полномочий судей Конституционного суда, потом под воздействием международных организаций отказались от этой преступной идеи… уволили членов Конституционного суда, уволили незаконно председателей Конституционного суда. В такой ситуации в стране, когда осуществляется такое давление на независимую ветвь власти, на судебную власть в лице высших судебных органов, Конституционный суд, окружной административный киевский суд — как должны поступать судьи? Вот они поступают таким образом. То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура, то, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение», — отметил лидер ОПЗЖ.

По словам оппозиционного политика, сегодня на Украине оказывается внутреннее влияние на суды через административный ресурс по указке президента Владимира Зеленского.

«Вот в данном случае уголовное преследование является незаконным… Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, были исследованы восемь томов, которые переданы и приобщены к ходатайству об избрании и продолжении меры пресечения в виде домашнего ареста. Среди этих доказательств, заключений экспертизы, протоколов нет доказательств, которые могли бы быть доступны в свете уголовно-процессуального законодательства. Это или информация с интернет-сайтов, или то, что сегодня органы обвинения сфальсифицировали, сфабриковали в результате незаконного привлечения меня, моего коллеги, народного депутата Тараса Козака к уголовной ответственности. И эта линия поведения продолжается, продолжается активно, команды поступают на сегодняшний день от администрации президента, и поэтому суды действуют таким образом», — отметил Медведчук.

В завершение политик заявил, что вряд ли стоит осуждать суд на принятые решения — «потому что надо понимать, что сегодня угрожает им, что сегодня угрожает в целом судебной власти».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд принял решение об очередном продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября. Лидера ОПЗЖ на Украине обвиняют в государственной измене, следствие по этому делу объявили завершенным ещё 20 августа.