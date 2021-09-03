Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. На улицах Центрального района Петербурга, где запланировано расширение зоны платной парковки, началось нанесение дорожной разметки 1.7 синего цвета. Она поможет автомобилистам однозначно понять, что им необходимо заплатить за стоянку в этом месте. Кроме того, власти дадут время привыкнуть к новой зоне платной парковки.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат в зоне платной парковки Петербурга

Как напомнили 3 сентября в городском комитете по транспорту, до конца текущего года к 28 улицам, составляющим пилотную зону платной парковки, запущенную шесть лет назад, добавится еще еще 71 улица Центрального района. В границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки будет обустроено более пяти тысяч платных парковочных мест.

С 20 сентября на этих улицах вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». В то же время автомобилистам дадут определенное время для того, чтобы привыкнуть к новым реалиям.

«С момента установки дорожных знаков до момента ввода новой зоны в эксплуатацию парковка будет работать в тестовом режиме — плата за стоянку автомобилей взиматься не будет», — отметили в комтрансе.

Точную дату начала штатной эксплуатации новой зоны платной парковки определят только после обустройства зоны всеми знаками, разметкой и паркоматами.

Напомним, вслед за этим платные парковки появятся на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Улицы двух центральных районов Петербурга полностью станут платными для парковки в 2022 году. Позже к ним присоединятся Петроградский и Василеостровский районы.

Примерная стоимость проектирования и создания зоны платной парковки во всех четырех района центра Санкт-Петербурга составляет порядка 1,3 млрд рублей.