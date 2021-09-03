Владивосток, 3 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Одной из тем обсуждения второго дня деловой программы Восточного экономического форума стала роль общественных инициатив в развитии территорий. В современном мире наряду с экономическими и технологическими инновациями немалое внимание уделяется общественным инициативам и деятельности НКО, которые становятся важным фактором успешности городов и регионов.

ИА REGNUM ВЭФ

На повестку встречи были вынесены вопросы о том, как привлекать общество к решению социально важных задач, какие тренды общественного развития находят свое отражение в практике деятельности НКО, и как наладить эффективное сотрудничество государства, бизнеса, СМИ и НКО, сделать так, чтобы все созданные «дорожные карты» начали работать. Социальные изменения, продиктованные обществом — это тот ресурс, на который важно опираться во всех регионах, в том числе на Дальнем Востоке.

Спикерами площадки выступили: генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, Министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова, директор дирекции по управлению персоналом АО «Газпром-Медиа Холдинг» Антонина Приезжева и представители общественных организаций.

Модератором встречи выступил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

«За время существования Фонда президентских грантов поддержано свыше 20 тысяч проектов — это как раз деятельность тех организаций и людей, стоящих за ними, тех, кто своим ежедневным трудом создает и улучшает комфортную среду в регионах. Недавно созданный Президентский фонд культурных инициатив показал огромный интерес к теме творческих и креативных проектов с перового конкурса получив беспрецедентное количество заявок. Это — запрос от представителей творческой и креативной сфер, — начал дискуссию Антон Долгов, — Как культура может помогать снижать отток населения из регионов, делая территории более привлекательными, как СМИ сделать так, чтобы все участники общественного диалога были услышаны?»

«Возможность самореализации — это одна из базовых потребностей современного человека. В этом смысле Дальний Восток находится в особом положении, потому что возможности напрямую зависят от ресурсов, которые есть под рукой. У людей должны быть аргументы для того, чтобы жить на той или иной территории. Для того, чтобы наладить продуктивный диалог НКО, власти, бизнеса и СМИ, нужно садиться за стол переговоров и общаться с людьми, должен быть диалог с властью — исполнительной и законодательной, которой стоит прислушаться к дальневосточникам», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Он также подчеркнул, что Фонд нацелен на то, чтобы «людям во всей стране было комфортно работать в своих регионах», приведя пример Якутии, где развивается киноиндустрия и специалистам нет необходимости искать условия работы в других регионах, потому что они созданы в их городе.

О том, как туризм влияет на развитие территорий, рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. Она отметила особенную атмосферу Дальнего Востока и уникальный характер его жителей: «Дальневосточники — особенные люди, заслуживающие отдельного штампа в паспорте». Говоря об отрасли туризма, важно отметить, что один из принятых основополагающих документов — Стратегия развития туризма.

«Однако, туризм — это не документ, это маршрут, передвижение туриста из одной точки в другую с посещением запланированных интересных мест. Важно, чтобы комфортная среда была на всем маршруте. Мастер-план показывает «белые пятна», которые нужно проработать на наших территориях — улучшить благоустройство, рассчитать нагрузку на конкретное место притяжения туристов», — рассказала спикер.

Она отметила, что Дальний Восток привлекает внимание туристов, но на примере Приморья можно сказать, что «если мы увеличим поток туристов в два раза, аэропорт не справится, а это уже означает, что комфортного туризма не будет». Одна из планируемых инициатив — запуск программы «Work and travel» для регионов Дальнего Востока, когда приезжая работать, люди совмещают оплачиваемую занятость с путешествиями.

Есть туристические места, которые не требуют больших вливаний средств. Например, алмазные шахты или поездки, чтобы увидеть северное сияние. Вклад в рекламу таких путешествий небольшой, потому что это изначально места притяжения, считает генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

«Что мы делаем уже сейчас как СМИ? Пишем про локальные интересные места, о кухне, уникальных маршрутах, людях, реализующихся инициативах. У нас есть прекрасный проект «Малыми делами богата Россия», сейчас запустился проект о туризме «Пора ехать». Настало время, когда нужно собирать экспертное сообщество и думать, как сделать так, чтобы все задействованные в процессе институты были взаимосвязаны в своей работе, как звенья одной цепи», — сделал акцент спикер.

Опытом работы с населением в Якутии поделилась Министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова. Ежегодно чиновники республики выезжают в самые отдаленные районы, чтобы пообщаться с жителями и услышать их запросы, а также рассказать о проделанной работе. Она также рассказала, что от республики направлена заявка в Президентский фонд культурных инициатив: «Очень здорово, что появляются новые возможности и ресурсы, нам нужно их использовать. В регионе подготовлен проект креативной деревни, это создание точки притяжения для жителей, мы поддерживаем такие заявки со своей стороны, подобные инициативы смогут в будущем стимулировать создание старт-апов для развития территорий».

Повысить туристическую привлекательность помогает киноиндустрия, как один из мощнейших ресурсов продвижения территории и общественных инициатив. Однако, «в любое место, где был снят фильм, тут же вырастает народная туристическая тропа. Не все территории готовы принять массу туристов», — поднял проблему генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

В медиа сейчас сформирован запрос на продвижение добрых дел и общественных инициатив в регионах. И формировать такой контент не так сложно, если в нем есть надежда, считает руководитель дирекции по управлению персоналом АО «Газпром-Медиа Холдинг» Антонина Приезжева: «У нас есть проект «Вернувшиеся», поднимающий сложную социальную проблему пропавших людей, мы ищем истории, отражаем непростую работу поисковиков, передаем эмоционально путь поиска человека и его возвращения к родным. Тема сложная. Но в ней вера и оптимизм, добрые дела и инициативы, поэтому она, что называется, откликается».

Вероника Сипачева, президент фонда «Энергия участия», координатор Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе отметила необходимость создания доверительной среды как одного из факторов развития эффективного взаимодействия общества с институтами власти: «Сейчас создано множество советов, проводятся общественные встречи, но все всегда такие инициативы хорошо реализуются. На федеральном уровне есть отличные примеры взаимодействия, но, когда дело доходит до работы с социально значимыми проектами на местах, на уровне муниципалитетов, происходит все по-другому и мотивация снижается». Она также предложила расширять категории участников различных грантовых конкурсов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Мероприятие проходит в смешанном формате, часть гостей участвуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. Деловая программа форума разделена на шесть треков, главная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.