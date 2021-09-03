Москва, 3 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В России езда в пьяном виде, если в салоне находятся дети, будет наказываться строже, сообщает 3 сентября Autonews.ru.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ребенок в машине

Напомнив, что Минюст РФ готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях, которым вводятся новые штрафы для водителей (не ранее 2022 года), издание указало на ряд нововведений.

Так, если в настоящее время за езду в состоянии алкогольного опьянения, независимо от присутствия в машине детей, водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на два года, то, по новым правилам, за езду в нетрезвом виде наказание останется прежним, но если в машине будут дети, оно будет строже: 50 тысяч рублей и три года лишения прав.

Также ужесточение коснётся ряда других моментов, касающихся технического состояния автомобиля и документов — техосмотра, ОСАГО, превышения скорости, парковок.