Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В сети появились отзывы критиков на новую экранизацию «Золушки» потокового сервиса Amazon Prime. Об этом 3 сентября сообщает портал Screen Rant.

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Издание отмечает, что в основном эксперты выступают с критикой фильма, например, на рейтинговом сайте Rotten Tomatoes они поставили ему коллективную оценку 43%, тогда как обычные пользователи оценили картину в 87%.

Они отмечают, что музыкальная составляющая находится на высоком уровне, однако этого, по их мнению, недостаточно для того, чтобы назвать фильм отличным. В основном критики указали на проблемы сценария, диалогов и персонажей.

Напомним, в качестве главного продюсера проекта выступил британский актёр, комик и телеведущий Джеймс Корден. Главные роли в картине исполнили Камила Кабельо, Николас Голицын и Пирс Броснан. Премьера новой «Золушки» состоялась 3 сентября 2021 года на сайте потокового сервиса Amazon Prime.