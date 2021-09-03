Москва, 3 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Москве пройдет 10 юбилейный фестиваль «Новое кино Австрии». Посмотреть фильмы можно будет с 8 по 12 сентября в парке искусств Музеон.

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Откроется биеналле экранизацией классики — мировой премьерой «Королевской игры» по знаменитому роману Стефана Цвейга «Шахматная новелла». Организаторы также обещают, что для фестивального показа подобраны современные фильмы не только по году выпуска, но и по ритму, настроению, сюжетам с вечными темами и проблемами: переходный возраст, семейная жизнь, отношения искусства и общества. В программе будут представлены все возможные форматы от драмы до комедий и водевиля.

Напомним, что в Подмосковном Красногорске 2 сентября 2021 года стартовал XIX международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski. Как рассказали в оргкомитете фестиваля, в этом году в нем участвует более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Киргизии, Сербии, Франции и других стран. Программа фестиваля продлится до 7 октября.

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