3 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что рано или поздно Россия «в полноформатном масштабе» восстановит «отношения с Украиной». А та «ситуация», в которой сегодня находятся Россия и Украина, «является абсолютно ненормальной, неестественной».

Мирослава Романенко, , 20:39 — REGNUM Президент Украины однажды так же будет приезжать на международные форумы в России, как это делают лидеры других государств, заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

«Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано — и чем раньше, тем лучше, — в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — заявил Путин.

При этом президент России отметил, что участвовать в российских мероприятиях мог бы и Владимир Зеленский лично, если бы последовал по пути нормализации отношений с Россией.

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Заявление российского лидера обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и политолога Александра Скубченко, а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «В Контакте». Многие отреагировали на слова президента России в духе украинской пропаганды, потребовав от России сначала «вывести войска из Донбасса» и «вернуть Крым». Иные позитивно восприняли слова Владимира Путина. Были и те, кто отметил, что вряд ли в ближайшие годы что-либо в отношениях к России на Украине изменится.

«Поддерживаю ВВП (Владимира Путина — М. Р.)! Германская стена рухнула и Германия стала единою! Пройдет время и Украина, Россия и Беларусь будут вместе!!! Не было бы майдана и Крым, и Донбасс были бы нашими! А подлости нашей власти нет предела! Устроить переворот, всех недовольных бомбить… Стравить людей, насаждать чужую идеологию, ломать вековые устои и, конечно же, наживаться на этом!» — написала Маргарита П.

«А зачем украинскому преступному вертепу Россия?! Они хотят дружить с Америкой, стремятся в ЕС и НАТО. Лучше быть подкаблучниками у Запада, чем свободной страной в нормальных и дружеских отношениях с соседями. Зе на дебатах с Порохом (Порошенко — О. П.) перед всем народом Украины пообещал закончить войну. И что? Где обещанное? Сколько раз за два с половиной года он встретился с Путиным? Я понимаю, что он просто марионетка в руках невидимых кукловодов, но зачем же так подрывать веру народа! А ведь ему действительно поверила большая часть страны. Наивные…» — написала Ирина В.

«От судьбы не уйти! Мы будем вместе жить мирно и дружно всем врагам назло!» — отреагировала Валентина С.

Александр Дейнека. Друзья. 1962

«Что-то ничего не слышал… о «нормализации отношений». Тем более инерция настолько сильна, что сомневаюсь, что в контексте нормализации будет на кого опереться. Все её противники в Киеве, а симпатии на периферии не считаются. Притом противники настолько, что их не переубедят ни счета за газ, ни подорожания, ни… Так что все будет, как последние годы. Ну да, ничего не бывает вечного, но, наверное, не в этом обороте колеса истории», — отметил Андрей Н.

«Тут весьма щекотливый момент, — власти Украины поощряют рассвет нацистских идей и ненависти по отношению конкретно к России, и кто его знает, что дальше будет у рядовых граждан Украины в головах. Во времена НСДАП поначалу в Германии никто не задумывался о том, что политика руководства страны приведёт к такой сильной поддержке гражданами того, что фашисты делали. К сожалению основная часть людей легко программируема», — отметил Сергей М.

«Конечно восстановят. Кто ж как не Россия должен вкладывать в Украину деньжища?! А вот народ нет. Они пышат ненавистью к русским. Будут брать и ненавидеть», — подытожил «Крымский Скиф».

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стала ликвидация легитимной власти на Украине. После переворота жители Крыма поддержали идею о воссоединении полуострова с Российской Федерацией. Воссоединение Крыма с Россией в Киеве не признают, а украинская пропаганда называет полуостров «временно оккупированным».

Жители Донбасса также не признали государственный переворот на Украине и не пожелали оставаться в составе Украины. В апреле 2014 года были образованы Донецкая и Луганская народные республики. После чего Киев начал войну против жителей Донбасса, которая длится по сей день. Позже украинская пропаганда создала миф о том, что в Донбассе украинская армия якобы «воюет» с армией России.