Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Госдепартамент США выступает за соблюдение Вашингтонского соглашения Белградом и Приштиной и хотел бы, чтобы обе стороны продолжили действие моратория на вопросы признания независимости Косово, которые «усложняют процесс достижения договоренностей в других областях». Об этом «Голосу Америки» сообщили в Государственном департаменте США 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать обязательства, которые взяли на себя в прошлом году в Вашингтоне. Многие составляющие соглашения касаются наших приоритетов и нашего видения будущего региона — энергетическая диверсификация, региональные связи, мораторий на подачу заявок на вступление в международные организации (для Приштины, ИА REGNUM) и мораторий на кампанию по отмене признания Косово (для Белграда, ИА REGNUM), а также идентификация лиц, пропавших без вести», — подчеркивается в сообщении Госдепартамента.

В тексте сообщения отмечается, что США готовы поддержать достижение «всеобъемлющего, обязывающего соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией», которое базируется на взаимном признании и послужит фундаментом для долгосрочного сотрудничества и процветания двух сторон.

Напомним, что Вашингтонское соглашение 4 сентября 2020 года подписали президент Сербии Александр Вучич и экс-премьер сепаратистского Косово Авдуллах Хоти. Один из пунктов соглашения относится к тому, что Белград должен прекратить лоббировать отмену признания независимости Косово, а Приштина не должна подавать заявки на прием в международные организации до 4 сентября 2021 года. На днях истекает срок действия моратория, и Приштина уже анонсировала намерение подготовить новые заявки на прием в некоторые международные организации.