Москва, 3 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид представил клип на песню «Грустно». Ролик доступен на его YouTube-канале с 3 сентября.

Black-star.ru Егор Крид

В записи композиции и клипа принял участие рэпер Soda Luv. На видео Егор Крид вытирает ненастоящую слезу пятитысячными купюрами, после чего расплачивается ими с танцующей перед ним девушкой.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 270 тыс. человек. Благодаря этому клип попал в тренды русскоязычного YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Крид расплакался на одном из своих концертов. В этот момент он исполнял песню «Голос».