Мурманск, 3 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Руководству Мурманской области удалось создать привлекательные условия для ведения бизнеса крупных иностранных игроков, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, комментируя заявление главы норвежской компании о намерении получить преференциальный статус в регионе.

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«Как и сказал президент, мы не только не станем ограничивать доступ к Севморпути, но и всецело настроены на его дальнейшее развитие с предоставлением арктических льгот всем нашим партнерам, в том числе в рамках АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики». И как приграничный регион, и как регион, где Мурманск — базовый порт большого СМП, только приветствуем новые пути сотрудничества на международном уровне», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, получить статус резидента особого режима в Мурманске намерена норвежская судоходная компания «Tschudi Group», которая специализируется на грузоперевозках и предлагает логистические решения, работая в Арктике, странах Северной Европы, Балтии, Африки, а также в Китае, России и странах постсоветского пространства.