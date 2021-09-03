Москва, 3 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Патриотическая акция по созданию Аллеи славы из 80 «Кедров Великой Победы» к 80-летию формирования Московского народного ополчения для битвы за Москву прошла на Ходынском поле в столице. Памятные деревья на Аллее Славы посадили депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители столичной мэрии, Мосгордумы, организации «Офицеры России», руководители и представители организаций — партнеров акции.

ИА REGNUM Московское народное ополчение, 1941 год

«Акция получила достаточно широкое развитие, и сейчас мы уже решили, что она продлится до 80-летия Великой Победы. Сегодня мы решили высадить 80 кедров к 80-летию со дня формирования Московского ополчения. Здесь было очень много молодых ребят — кадеты, школьники. Я считаю, что это очень важно, потому что сейчас, когда есть попытки принизить роль нашей Родины, Советского Союза, в Великой Отечественной войне, эти акции очень важны. Поэтому мы будем эту акцию продолжать, и уверен, что кедры, которые растут очень долго, будут хорошим напоминанием, что память остается», — сказал журналистам депутат Госдумы Равиль Хуснулин.

Высадка деревьев на Ходынском поле станет началом акции по высадке «Кедров Великой Победы» на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев, пояснили организаторы акции.

«Такие акции напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать», — пояснил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В первые дни Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки на территории Москвы были сформированы 12 дивизий народного ополчения, которые сыграли огромную роль в срыве вражеского плана по захвату города. На территории Сталинского района Москвы (ныне — Первомайского) сотни добровольцев вступали в ряды второй стрелковой дивизии народного ополчения. Дивизия насчитывала порядка 12 тыс. человек, в ее состав вошли добровольцы Московского электрозавода имени Куйбышева, фабрики имени Щербакова, машиностроительных заводов Сталинского района, добровольцы из Балашихинского района Московской области. После укомплектования личным составом дивизия приступила к решению одной из важнейших задач — строительству оборонительных сооружений на северном участке Можайского укрепрайона. С 4 октября 1941 года дивизия стойко обороняла переправу через Днепр на шоссе Москва — Минск. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии совершили попытку вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.