Юбилей создания ополчения: в Москве высадили 80 «Кедров Великой Победы»
Москва, 3 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Патриотическая акция по созданию Аллеи славы из 80 «Кедров Великой Победы» к 80-летию формирования Московского народного ополчения для битвы за Москву прошла на Ходынском поле в столице. Памятные деревья на Аллее Славы посадили депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители столичной мэрии, Мосгордумы, организации «Офицеры России», руководители и представители организаций — партнеров акции.
Высадка деревьев на Ходынском поле станет началом акции по высадке «Кедров Великой Победы» на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев, пояснили организаторы акции.
В первые дни Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки на территории Москвы были сформированы 12 дивизий народного ополчения, которые сыграли огромную роль в срыве вражеского плана по захвату города. На территории Сталинского района Москвы (ныне — Первомайского) сотни добровольцев вступали в ряды второй стрелковой дивизии народного ополчения. Дивизия насчитывала порядка 12 тыс. человек, в ее состав вошли добровольцы Московского электрозавода имени Куйбышева, фабрики имени Щербакова, машиностроительных заводов Сталинского района, добровольцы из Балашихинского района Московской области. После укомплектования личным составом дивизия приступила к решению одной из важнейших задач — строительству оборонительных сооружений на северном участке Можайского укрепрайона. С 4 октября 1941 года дивизия стойко обороняла переправу через Днепр на шоссе Москва — Минск. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии совершили попытку вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.