Ярославль, 3 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Ярославле начинается ремонт улицы Красный съезд, ремонтные работы здесь будут вестись с 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Коваленко.

Ярослав Овчаров и Андрей Коваленко на Красном съезде

Улица Красный съезд располагается в центральной части Ярославля. С одной стороны она примыкает к Волжской набережной, с другой — к Красной площади. Как ранее сообщало ИА REGNUM улицу Волжская набережная ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». А вот соседняя дорога по-прежнему находится в ненормативном состоянии.

«Этот участок дороги вызывал много нареканий. Он проходит на набережную, здесь большой поток: ходят и местные жители, и туристы. Меня как депутата Госдумы попросили обратить на это внимание и предусмотреть возможность ремонта этой дороги. Естественно, отремонтировать нужно не только асфальт, но и тротуар. Будут небольшие неудобства для местных жителей, но я надеюсь, это того стоит, чтобы здесь стало красиво и безопасно», — рассказал депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Депутат присоединился к обращениям жителей и смог добиться от мэрии Ярославля ремонта проблемной дороги. Причем делать будут не только дорожное полотно, но и тротуары, которые выложат плиткой.

«Было много обращений в наш адрес, и Андрей Коваленко также обратился к нам с просьбой все-таки включить в этом году этот объект в программу ремонта. Мы предусмотрели полную замену асфальтобетонного покрытия, замену бордюрных камней, а также тротуарная часть будет полностью отремонтирована», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

6 сентября на Красном съезде начнется ремонт инженерных сетей, который проведет «Ярославльводоканал». Дальше на дороге полностью заменят асфальт и положат плитку на тротуары. На ремонт улицы уйдет чуть больше месяца.