Вашингтон, 3 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Издательская компания Take-Two Interactive подала судебный иск против разработчиков, выпустивших модификации к играм GTA3 и GTA Vice City. Об этом 3 сентября сообщил портал DSOGaming.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Отметим, что это произошло после того, как моддерам (создателям модификаций) удалось разблокировать контент на платформе GitHub после жалобы Take-Two. Издатель заявил в иске, что разработчики якобы нарушили условия лицензионного соглашения.

Издание отмечает, что в действительности авторы проекта RE3 не нарушали авторских прав, поскольку при его реализации использовали метод обратного инжиниринга (воссоздание кода, близкого к исходному, на основе изучения механик игры), который подразумевает, что геймеры, пытающиеся запустить мод, должны владеть легальной копией игры.

Ранее представители фанатского сообщества GTA и моддеры выразили возмущение по поводу действий Take-Two Interactive. Они обратили внимание, что компания хочет выпустить ремейки трёх старых игр франшизы и предположили, что, видимо, из-за этого Take-Two решила устранить «конкурентов», которым ранее сама предлагала выпускать модификации, что положительно сказывалось на популяризации серии игр.