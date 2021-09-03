Королёв, Московская область, , 18:37 — REGNUM Меры приняты ЦИК в связи с возможными нарушениями на выборах на территории Подмосковья, сообщает 3 сентября комиссия в своём телеграм-канале.

ЦДК имени Калинина в городе Королеве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, после сообщения представителей «Новой газеты» о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королёве (Московская область), ЦИК направил официальные письма генпрокурору России, председателю Следственного комитета РФ, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области.

В обращении ЦИК просит срочно «принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области». Комиссия заявляет, что нужно «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, представленных в материалах «Новой газеты».

Помимо этого, в Королёв прибыла группа оперативного реагирования ЦИК. Если информация, переданная газетой, подтвердится, «должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность», отмечает комиссия.

Комиссия назвала недопустимой ситуацию, когда «одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобождённые от своих должностей», снова «всплывали» «в том или ином должностном качестве» и таким образом перечеркивали «огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы».

Напомним, «Новая газета» передала в ЦИК аудиозапись совещания в Королёве по «фальсификации выборов». Кроме того, отрывки аудиозаписи были опубликованы изданием.

Издание утверждает, что в подмосковном городе проводился тренинг для руководителей местной избирательной комиссии, где рассказывается о методах фальсификации результатов выборов в Госдуму.

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