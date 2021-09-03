Москва, 3 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В пятницу, 3 сентября, на территории детского оздоровительного лагеря «Дружба» в Московской области встретились 38 команд из 38 регионов России. Они — победители региональных этапов детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница». В течение четырех дней им предстоит сражаться в различных дисциплинах.

Калужский областной молодежный центр Зарница

Участники игры — команды из 7 человек, в возрасте от 11 до 13 лет. Ребятам предстоит пройти 6 испытаний: проверка знаний истории Отечества; сдача нормативов ГТО; проверка знаний, умений и навыков строевой подготовки; прохождение полосы препятствий; огневой рубеж; оказание первой помощи. По итогам всех соревнований будет определена команда победитель Всероссийского финала «Зарница» в 2021 году.

На торжественной церемонии открытия Всероссийского финала «Зарница» с приветственным словом выступила заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова.

«Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех приветствовать офлайн, несмотря на сложные ковидные ограничения мы собрались. Я специально приехала пораньше и наблюдала за вами. Вы все очень красивые, мне хотелось каждого разглядывать, — обратилась со сцены к участникам Екатерина Самсонова, —Мы готовили все испытания долгое время с большой любовью и заботой. Поэтому я надеюсь, что все пройдет на одном дыхании. Вы приехали сюда, чтобы сразиться и вернуться победителем, но дружба — это самая главная ценность, поэтому используйте шанс познакомится и покружиться».

Ребят также поприветствовал Игорь Задорожный — Герой России, майор Внутренних войск МВД России, участник Второй Чеченской войны. Он поблагодарил педагогов команд за их труд, а ребятам напомнил о 209 годовщине сражения на Бородинском поле и пожелал войти во взрослую жизнь подготовленными.

«Думаю, что в момент испытаний вы заметите свои ошибки, над которыми нужно обязательно поработать и исправить. Ведь только сильные духом люди работают над собой, не вешают нос и всегда идут к победе. Это постоянная, ежедневная тренировка, работа не только над собой не только физически, но и духовно», — от метил он в своем выступлении.

С мотивационной речью выступил перед участниками финала «Зарницы» Виктор Филиппов — рекордсмен Российской и мировой книги рекордов Гиннеса по подтягиванию. В первый день он проведет для желающих мастер-класс по подтягиванию.

Кроме этого участников финала ждет и закрытый кинопоказ картины «Подольские курсанты» с продюсером и сценаристов фильма Игорем Угольниковым.

Встреча с генеральным продюсером киноленты пройдет 4 сентября в 19:00, после беседы о фильме ребята приступят к его просмотру.